La Gas Sales Bluenergy affronta il Verona | curiosità e statistiche

La Gas Sales Bluenergy si prepara a sfidare il Verona in un match carico di emozioni e sfide. Sabato 20 dicembre, alle 18, il PalabancaSport ospiterà l’anticipo della prima giornata di ritorno del Campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026, con diretta su Rai Sport e VBTV. Un'occasione per i biancorossi di confermare il proprio valore e continuare a lottare per i punti importanti.

© Ilpiacenza.it - La Gas Sales Bluenergy affronta il Verona: curiosità e statistiche Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata sabato 20 dicembre (ore 18 diretta Rai Sport e VBTV) al PalabancaSport per affrontare Rana Verona nell'anticipo della prima giornata di ritorno del Campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026.Sfida numero 23 quella in arrivo contro la.

