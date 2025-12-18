La Gas Sales Bluenergy affronta il Verona | curiosità e statistiche

La Gas Sales Bluenergy si prepara a sfidare il Verona in un match carico di emozioni e sfide. Sabato 20 dicembre, alle 18, il PalabancaSport ospiterà l’anticipo della prima giornata di ritorno del Campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026, con diretta su Rai Sport e VBTV. Un'occasione per i biancorossi di confermare il proprio valore e continuare a lottare per i punti importanti.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata sabato 20 dicembre (ore 18 diretta Rai Sport e VBTV) al PalabancaSport per affrontare Rana Verona nell’anticipo della prima giornata di ritorno del Campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026.Sfida numero 23 quella in arrivo contro la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

