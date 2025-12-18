La furia di Spalletti per il gesto di Italiano e la panchina del Bologna | “Lui da solo non ce la fa?”

Durante il match tra Bologna e Juventus, si è scatenata una forte tensione tra le panchine di Spalletti e Italiano. Il tecnico emiliano ha espresso con veemenza la sua frustrazione, sollevando interrogativi sul ruolo e sulla leadership del collega bianconero. Un episodio che ha acceso gli animi e alimentato discussioni sulle dinamiche di campo e sulle emozioni che coinvolgono le squadre in situazioni di pressione.

