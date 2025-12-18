La Forza di una Donna non si ferma per le feste

La forza di una donna non si ferma, nemmeno durante le festività. Bahar Çe?meli e la sua storia continueranno a incantare il pubblico anche a Natale e Santo Stefano, offrendo un momento di emozione e speranza in un periodo di festa. Un esempio di determinazione e resilienza, pronta a sfidare ogni ostacolo, senza pause né pause.

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna non si ferma per le feste La Forza di una Donna non si ferma, nemmeno per le festività. La dizi con protagonista Bahar Çe?meli andrà infatti in onda anche nei giorni di Natale e di Santo Stefano, a differenza delle altre soap trasmesse da Canale 5. Nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, Beautiful, Io Sono Farah e Forbidden Fruit andranno in pausa per lasciare spazio ai film a tema natalizio. Ciò non accadrà, invece, con La Forza di una Donna, in onda però non con il consueto doppio appuntamento, ma soltanto alle 18.10, con l'episodio che continuerà a trainare Caduta Libera. Tutto tornerà poi regolare già da sabato 27 dicembre, con la triade Beautiful – Forbidden Fruit – La Forza di una Donna in onda prima de Le Storie di Verissimo (replica del programma di Silvia Toffanin).

La forza di una donna, spoiler 2^ stagione: Ceyda ferma una rissa tra Arif e Cesmeli - Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in onda nel 2026 su Canale 5 raccontano che Sarp Cesmeli distruggerà il cavallino a dondolo che Arif Kara ha regalato a Doruk per la sua festa di ... it.blastingnews.com

La forza di una donna episodi turchi, Sarp in arresto, Nisan sconvolta: 'Lasciatelo' - La festa di Doruk si trasforma in tragedia quando Sarp viene arrestato davanti ai figli, mentre Nisan implora la polizia di lasciarlo andare ... it.blastingnews.com

Esiste il libro della serie TV *La forza di una donna* - facebook.com facebook

