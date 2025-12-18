La fiaba di Re Pepe chiude gli appuntamenti del Ragazzi MedFest 2025

Concludendo la IX edizione del Ragazzi MedFest 2025, venerdì 19 dicembre, si chiude un appuntamento ricco di emozioni e scoperte. La fiaba di Re Pepe ha accompagnato questa edizione, portando magia e coinvolgimento tra i giovani spettatori. Un finale che celebra la creatività e l’immaginazione, consolidando il ruolo del festival come punto di riferimento per i piccoli appassionati di teatro e cultura mediterranea.

Si chiude venerdì 19 dicembre la IX edizione del Ragazzi MedFest – Festival Mediterraneo dei Ragazzi e delle Ragazze, promosso da SpazioTeatro con la direzione artistica di Gaetano Tramontana. L'ultimo appuntamento del festival è in programma alle ore 17 presso l'auditorium De Gasperi

