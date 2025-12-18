La Fermana alza il muro | preso il difensore Jacopo Barellini

La Fermana rafforza la sua difesa con l’arrivo di Jacopo Barellini, un rinforzo importante per la squadra. Ieri sera, la cena natalizia ha rappresentato un momento di condivisione e festeggiamenti, mentre i biancoscudati si preparano a chiudere il 2025 con l’ultimo impegno stagionale e l’inizio del girone di ritorno, pronti a scendere in campo con rinnovata determinazione.

Ieri sera la cena natalizia per i consueti auguri di Natale per la Fermana che si prepara ad affrontare l'ultimo impegno del 2025 che coincide anche con l'inizio del girone di ritorno. Era una Fermana che iniziava solo in quel momento a conoscersi, partita in ritardo (esattamente con un anno prima), assemblata in corso d'opera e anche molto diversa da quella che è attualmente. Sia per le certezze acquisite in campo sia negli uomini perché molti da allora hanno preso altre strade ma altrettanti ne sono arrivati. Risultato, Fermana campione d'inverno e miglior attacco del girone con ancora qualcosa (anzi forse più di qualcosa da registrare) nella fase difensiva dove i gol presi sono troppi e presi spesso su situazioni leggibili quantomeno con una maggiore attitudine all'attenzione.

Fermana, preso il difensore. Scanagatta - La società infatti comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Edoardo Scanagatta. ilrestodelcarlino.it

Fermana, preso De Silvestro: chiusa la trattativa per l’attaccante ex Avezzano. Sarà subito a disposizione del tecnico Brini - In un colpo solo, depotenziata una rivale diretta e un segnale a tutte le altre concorrenti: la Fermana sta facendo anche più di quel che ... corriereadriatico.it

