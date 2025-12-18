La Federico II lancia Ti-Net | spin-off e aziende in rete per promuovere l’innovazione

Federico II presenta Ti-Net, un innovativo network che collega spin-off universitari e imprese innovative. L’obiettivo è facilitare lo scambio di competenze, strumenti e risorse tecnologiche, promuovendo così la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie. Un passo strategico per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione e favorire la crescita delle imprese italiane attraverso sinergie e collaborazioni efficaci.

Un nuovo network per mettere in rete spin-off universitari e imprese innovative con l’obiettivo di rendere disponibili alle aziende competenze, strumenti e facilities tecnologiche utili a sostenere processi di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico. Nasce a Napoli “Ti-Net”, la rete che propone un modello operativo che unisce specializzazioni scientifiche e capacità di progettazione, per accompagnare le imprese nei percorsi di innovazione. Il network di imprese parte da una collaborazione consolidata fra i soggetti promotori e il Centro servizi tecnologici dell’Università Federico II di Napoli (CeSMA ) e punta a sostenere nuovi progetti di ricerca e trasferimento tecnologico già a partire dalle rilevanti opportunità di bandi pubblici di ricerca aperti oggi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Federico II a S. Giovanni a Teduccio, Agritech Job Fair: gli studenti incontrano le aziende

Leggi anche: Rinnovabili, asse tra centri di ricerca e aziende innovative: Graded al Seminario della Federico II

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Fondazione dell’Università Federico II lancia campagna di fundraising a sostegno del progetto ‘Mama.

La Federico II lancia lo screening per le epatiti C e B nelle Rsa campane - Il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha presentato il “Progetto Sereno”, un programma di screening per l’epatite C (HCV) e l’epatite B (HBV ... rainews.it

La Fondazione dell’Università Federico II lancia la campagna di fundraising a sostegno del progetto ‘Mama Trial’ che vuole migliorare la cura materna, focalizzandosi sulla prevenzione delle ... leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it #donne #fondazionefed - facebook.com facebook