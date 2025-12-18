La droga da Enna a Catania operazione Little horses | a spacciare erano i cavallini
Gli agenti della sezione antidroga e contrasto al crimine diffuso della squadra mobile di Enna hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip di Enna, su richiesta della Procura, nei confronti di 13 indagati. L'accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti. Le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
