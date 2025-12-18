La donna che raccoglie donazioni davanti all' ospedale per falsa associazione benefica

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata intercettata davanti all'ospedale Galliera mentre raccoglieva donazioni per una presunta associazione benefica, rivelatasi falsa. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una segnalazione di un cittadino, che ha denunciato di essere stato truffato. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull’importanza di verificare sempre le fonti prima di contribuire a cause benefiche.

Immagine generica

Intervento della polizia nei pressi dell'ospedale Galliera. Un cittadino ha chiamato le forze dell'ordine raccontando di essere stato truffato. Aveva donato 20 euro alla presunta volontaria di un'associazione benefica, poi aveva fatto alcune ricerche sulla società, scoprendo che era inesistente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: La donna che davanti all'ospedale raccoglie donazioni per falsa associazione benefica

Leggi anche: In centinaia all'iniziativa benefica: 'Una Piega per l’Hospice' raccoglie 2500 euro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

donna raccoglie donazioni davantiLa donna che davanti all'ospedale raccoglie donazioni per falsa associazione benefica - Un cittadino ha chiamato le forze dell'ordine raccontando di essere stato truffato. genovatoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.