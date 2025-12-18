La donna che raccoglie donazioni davanti all' ospedale per falsa associazione benefica
Una donna è stata intercettata davanti all'ospedale Galliera mentre raccoglieva donazioni per una presunta associazione benefica, rivelatasi falsa. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una segnalazione di un cittadino, che ha denunciato di essere stato truffato. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull’importanza di verificare sempre le fonti prima di contribuire a cause benefiche.
Intervento della polizia nei pressi dell'ospedale Galliera. Un cittadino ha chiamato le forze dell'ordine raccontando di essere stato truffato. Aveva donato 20 euro alla presunta volontaria di un'associazione benefica, poi aveva fatto alcune ricerche sulla società, scoprendo che era inesistente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
