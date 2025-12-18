La donna che raccoglie donazioni davanti all' ospedale per falsa associazione benefica

Una donna è stata intercettata davanti all'ospedale Galliera mentre raccoglieva donazioni per una presunta associazione benefica, rivelatasi falsa. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una segnalazione di un cittadino, che ha denunciato di essere stato truffato. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull’importanza di verificare sempre le fonti prima di contribuire a cause benefiche.

