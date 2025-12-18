La donna che davanti all' ospedale raccoglie donazioni per falsa associazione benefica
Una donna si aggira vicino all’ospedale Galliera, raccogliendo donazioni per un’associazione benefica apparentemente falsa. L’intervento della polizia è stato richiesto da un cittadino, vittima di una possibile truffa. La scena desta preoccupazione e solleva dubbi sulla veridicità delle richieste di aiuto, mentre le forze dell’ordine si attivano per fare chiarezza sull’accaduto.
Intervento della polizia nei pressi dell'ospedale Galliera. Un cittadino ha chiamato le forze dell'ordine raccontando di essere stato truffato. Aveva donato 20 euro alla presunta volontaria di un'associazione benefica, poi aveva fatto alcune ricerche sulla società, scoprendo che era inesistente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: In centinaia all'iniziativa benefica: 'Una Piega per l’Hospice' raccoglie 2500 euro
Leggi anche: Donazioni, Coop sostiene l'associazione AIL Modena con oltre 4mila euro
La donna che davanti all'ospedale raccoglie donazioni per falsa associazione benefica - Un cittadino ha chiamato le forze dell'ordine raccontando di essere stato truffato. genovatoday.it
Vicentina uccisa a colpi di pistola: la donna abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano - Dolores Dori, prossima ai 44 anni, è morta nella notte tra il 2 e il 3 ottobre dopo essere stata raggiunta da tre colpi di arma da fuoco al ventre all’interno ... rainews.it
Brescia, morta 44enne lasciata davanti a ospedale di Desenzano del Garda con ferite - È deceduta la donna di 44 anni residente a Venezia, abbandonata con tre ferite da arma da fuoco all'addome all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano. tg24.sky.it
Nuova udienza questa mattina davanti alla Corte d’Assise di Lecce per il processo sull’omicidio di Aneta, la donna di origini polacche uccisa nella sua abitazione a Taurisano. In aula ha deposto una vicina di casa che ha raccontato anni di violenze subite dall - facebook.com facebook
Lite furibonda tra uomo e donna davanti a un bambino: intervengono i carabinieri x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.