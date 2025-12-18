La donna che davanti all' ospedale raccoglie donazioni per falsa associazione benefica

Una donna si aggira vicino all’ospedale Galliera, raccogliendo donazioni per un’associazione benefica apparentemente falsa. L’intervento della polizia è stato richiesto da un cittadino, vittima di una possibile truffa. La scena desta preoccupazione e solleva dubbi sulla veridicità delle richieste di aiuto, mentre le forze dell’ordine si attivano per fare chiarezza sull’accaduto.

Intervento della polizia nei pressi dell'ospedale Galliera. Un cittadino ha chiamato le forze dell'ordine raccontando di essere stato truffato. Aveva donato 20 euro alla presunta volontaria di un'associazione benefica, poi aveva fatto alcune ricerche sulla società, scoprendo che era inesistente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

