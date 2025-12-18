la distruzione della famiglia

L'inizio della rivoluzione industriale agli anni Settanta del XVIII secolo segnò un punto di svolta per l'umanità. La scoperta delle macchine a vapore rivoluzionò l'industria tessile e metallurgica, portando a cambiamenti radicali nel modo di produrre, vivere e lavorare. Questo periodo segnò la fine di un’epoca e l’alba di una nuova era di progresso e trasformazioni sociali.

Roma, 18 dic – Negli anni settanta del diciottesimo secolo iniziò la rivoluzione industriale con la scoperta delle macchine a vapore volano de l'industria tessile e metallurgica. Primitivi marchingegni che avevano un bisogno costante di operatori, affinché funzionassero a ciclo continuo permettendo la prima produzione industriale. Al capitale serviva forza lavoro in quantità, così i contadini vennero strappati dalle campagne per farne degli schiavi nelle fabbriche di città sporche e maleodoranti. Divoratori compulsivi. Attratti dall'illusione della ricchezza e della modernità furono sottoposti a ritmi disumani e a paghe da fame con il miraggio di nuovi consumi sconosciuti alla semplice vita rurale.

