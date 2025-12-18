La decisione di Merz sugli asset russi in Germania
Friedrich Merz propone di impiegare gli asset russi in Germania, immobilizzati dalla Banca Centrale della Federazione Russa, per sostenere l’Ucraina. Una decisione che riflette una strategia di solidarietà e impegno internazionale, aprendo nuovi scenari politici ed economici nel contesto del conflitto. La proposta solleva interrogativi sulle implicazioni legali e geopolitiche di un intervento diretto sul patrimonio straniero.
Friedrich Merz intende utilizzare il patrimonio della Banca Centrale della Federazione Russa immobilizzato in Germania a sostegno dell’ Ucraina. Lo riferisce l’agenzia tedesca Dpa, che cita persone impegnate nelle trattative: si tratta di una concessione alle richieste del governo belga. «Conoscete la mia posizione. Voglio che utilizziamo i beni russi congelati a questo scopo. Non vedo un’opzione migliore di questa. La mia impressione è che possiamo raggiungere un accordo ». È quanto ha detto lo stesso Merz parlando con i giornalisti al suo arrivo al vertice a Bruxelles, dove i leader dei 27 Paesi dell’Ue dovranno decidere se e come utilizzare i beni russi congelati. 🔗 Leggi su Lettera43.it
