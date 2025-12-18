La Consigliera comunale Ghio in tribunale | Ho rivelato chi mi violentò quand’ero ragazzina

La Consigliera comunale Ghio si è presentata in tribunale per testimoniare nell'ambito di un'udienza relativa all’opposizione all’archiviazione del suo caso. Con coraggio, ha rivelato dettagli dolorosi della sua esperienza passata, condividendo un episodio di abuso subito da ragazzina. La vicenda solleva interrogativi sulla possibile prescrizione, mentre la sua testimonianza rappresenta un momento di forte denuncia e di impegno personale.

Inchiesta sugli abusi subiti dalla consigliera Ghio, il 18 dicembre l’udienza sul ricorso contro l’archiviazione - È stata fissata per il 18 dicembre l'udienza per discutere l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla violenza sessuale subita dalla consigliera comunale Francesca ... ilsecoloxix.it

Ghio(Avs),'minacce e insulti, denuncio 3 consiglieri Genova' - La bagarre scoppiata in Consiglio comunale a Genova durante la discussione di un ordine del giorno su Norma Cossetto rischia di finire in tribunale. ansa.it

