La Consigliera comunale Ghio in tribunale | Ho rivelato chi mi violentò quand’ero ragazzina

La Consigliera comunale Ghio si è presentata in tribunale per testimoniare nell'ambito di un'udienza relativa all’opposizione all’archiviazione del suo caso. Con coraggio, ha rivelato dettagli dolorosi della sua esperienza passata, condividendo un episodio di abuso subito da ragazzina. La vicenda solleva interrogativi sulla possibile prescrizione, mentre la sua testimonianza rappresenta un momento di forte denuncia e di impegno personale.

© Ilsecoloxix.it - La Consigliera comunale Ghio in tribunale: “Ho rivelato chi mi violentò quand’ero ragazzina”

L'esponente rossoverde sentita nell'udienza di opposizione all’archiviazione del suo caso. Ma è comunque probabile la prescrizione. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

