La comunità cinese di Cinamercato | un ponte di aiuti per il Natale delle famiglie di Gianturco

La comunità cinese di Cinamercato si anima di solidarietà, unendo le forze per portare gioia alle famiglie di Gianturco durante il Natale. Con generosità e spirito di condivisione, raccolgono pacchi dono e giocattoli, creando un ponte di aiuti e speranza. Un gesto di vicinanza che rafforza i legami e illumina il cuore di chi ne ha più bisogno in questo periodo speciale.

La comunità cinese di Cinamercato al fianco delle Missionarie della Divina Redenzione, raccolti pacchi dono e giocattoli. Suor Clara: "Un gesto che combatte la povertà e la solitudine". Si rinnova il patto di solidarietà tra la comunità asiatica e il quartiere Gianturco. Anche per il Natale 2025, Cinamercato 2003 scende in campo a sostegno della mensa delle Missionarie.

