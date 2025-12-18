La Collegiata di San Michele a Solofra

Nel cuore di Solofra, in provincia di Avellino, si erge la maestosa Collegiata di San Michele. Testimone silenziosa della storia e della cultura locale, questa chiesa rappresenta un punto di riferimento spirituale e architettonico per la comunità. Solofra, nota per il suo dinamismo imprenditoriale, si distingue anche per il suo patrimonio storico, di cui la Collegiata è un simbolo prezioso.

La Collegiata di San Michele si trova a Solofra, in provincia di Avellino. Solofra è una cittadina da sempre favorita economicamente da attività imprenditoriali. Storicamente sede di concerie e di battiloro, ospitava bravissimi artigiani specializzati nella lavorazione dei metalli pregiati. Con l'ausilio di un particolare martelletto, erano in grado di ridurre oro

