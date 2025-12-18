Dal 27 settembre 2025, Rai 3 trasforma il sabato sera con

© Davidemaggio.it - La Città Ideale è il nuovo sabato sera di Rai 3 con Massimiliano Ossini

“Come vivremo domani?”. Da questa domanda nasce il nuovo sabato sera, dal 27 settembre 2025, di Rai 3 con La Città Ideale, programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini. Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all’avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, La Città Ideale cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile. Sarà l’occasione per un confronto, per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che possono definire una città ideale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Leggi anche: Rai Libri: esce “Oltre i limiti” di Massimiliano Ossini

Leggi anche: Massimiliano Ossini in un noto locale di Pescara

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

URBINO CITTÀ IDEALE Le classi quarte del Liceo Classico e Linguistico, a compimento del percorso di arte e letteratura rinascimentale, hanno visitato la città di Urbino, unico patrimonio dell'umanità UNESCO nelle Marche. Dopo un incontro di orientamento - facebook.com facebook