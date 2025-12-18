La Cina aumenterà le tasse sui preservativi per spingere le famiglie a fare più figli
La Cina riapre il dibattito sulla natalità reintroducendo l’IVA sui preservativi dopo tre decenni, con l’obiettivo di incentivare le nascite. Questa mossa simbolica, inserita tra misure di sostegno familiare, solleva però critiche e interrogativi sull’effettiva efficacia di un simile intervento. Un passo che riflette le sfide di una società in rapido cambiamento e le strategie adottate per invertire il calo demografico.
