La Cina aumenterà le tasse sui preservativi per spingere le famiglie a fare più figli

La Cina riapre il dibattito sulla natalità reintroducendo l’IVA sui preservativi dopo tre decenni, con l’obiettivo di incentivare le nascite. Questa mossa simbolica, inserita tra misure di sostegno familiare, solleva però critiche e interrogativi sull’effettiva efficacia di un simile intervento. Un passo che riflette le sfide di una società in rapido cambiamento e le strategie adottate per invertire il calo demografico.

La Cina reintroduce l’IVA su preservativi e contraccettivi dopo 30 anni: una misura simbolica che accompagna gli incentivi alla natalità, ma suscita critiche e dubbi sull’efficacia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

