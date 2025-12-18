La chiusura decisa dal Tribunale per problemi di accessibilità | Ora un passo verso l’inclusione

Il Tribunale ha deciso la chiusura per problemi di accessibilità, segnando un passo importante verso l’inclusione. Un plauso sincero ai progetti in corso per l’installazione dell’ascensore in Arengario, sostenuti da chi da tempo lotta per un ambiente più accessibile. Questo intervento rappresenta un nuovo capitolo di sensibilità e impegno civico, aprendo la strada a un futuro più equo e inclusivo per tutti.

Un sentito plauso per i progetti in corso per l' ascensore in Arengario è venuto da chi quell'esigenza la sente da tempo. Durante l'assemblea pubblica ai Musei Civici, ha preso parola Fabiola Bertinotti, rappresentante dell'Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), che si è rivolta all'amministrazione comunale e allo studio Boeri. "Rispetto a questo progetto sono portatrice di interesse, sia come cittadina monzese, sia come madre di un ragazzo che è su sedia a rotelle – esordisce –. Voglio fare i miei complimenti all'amministrazione comunale. In passato abbiamo avuto risposte che non ci sono piaciute.

