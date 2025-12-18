La Certosa di Padula rinasce come polo di innovazione | cultura giovani e tecnologia per il futuro del territorio

La Certosa di Padula si trasforma in un polo di innovazione, unendo cultura, giovani e tecnologia per un futuro sostenibile.

Dalla Certosa di Padula alle Grancie, un cammino tra 3 regioni - Un recupero culturale "che passa attraverso ciò che i monaci certosini hanno lasciato" in Campania, Basilicata e Puglia "in termini di conoscenza e di sapienza a tante piccole comunità, una presenza ... ansa.it

Padula, scala di ferro alla Certosa: è scontro sull’eliminazione - Da una parte l’ex sindaco e assessore provinciale e attuale presidente dell’Osservatorio sul Paesaggio, Angelo Paladino, dall’altra, la ... ilmattino.it

LA CERTOSA DI PADULA RINASCE: CULTURA, GIOVANI E TECNOLOGIA PER IL FUTURO DEL VALLO DI DIANO Un patrimonio UNESCO che non vuole più essere solo “da visitare”, ma da vivere ogni giorno. Alla Certosa di Padula prende forma un p - facebook.com facebook

La Certosa di Padula rinasce come polo di innovazione: cultura, giovani e tecnologia per il futuro del territorio Grazie a La Tornanza, Monaci Digitali e Huawei, il complesso della Certosa diventa un luogo vivo che crea lavoro, formazione x.com

