La Certosa di Padula rinasce come polo di innovazione | cultura giovani e tecnologia per il futuro del territorio

La Certosa di Padula si trasforma in un polo di innovazione, unendo cultura, giovani e tecnologia per un futuro sostenibile.

Dalla cultura può nascere sviluppo concreto. È questa la visione de "La Tornanza",  progetto ideato dagli imprenditori Antonio Prota e Flavio R. Albano, che hanno scelto la Certosa di Padula, patrimonio UNESCO, come primo esempio di rigenerazione territoriale capace di unire identità locale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

