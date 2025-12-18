La cena di Natale Crocioni | Maceratese meglio di quanto previsto

La cena di Natale si avvicina, un momento di condivisione e riflessione. Crocioni commenta con entusiasmo i progressi della Maceratese, sottolineando come il 2025 si configuri come un anno memorabile. Domenica si terrà una sfida contro il Chieti, simbolo di quanto la squadra e la comunità abbiano raggiunto insieme, pronti a celebrare i successi e guardare avanti con entusiasmo.

"Il 2025 è un anno da ricordare perché bello sul piano collettivo e personale, domenica servirà una gara contro il Chieti che possa rappresentare quanto fatto". Sono parole di Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, alla cena di Natale in cui non si è potuto volgere lo sguardo indietro, allo scorso campionato di Eccellenza che ha regalato emozioni infinite fino allo spareggio promozione di Ancona contro il K Sport. Ma è anche una Maceratese proiettata nel presente perché domenica la squadra ospiterà il Chieti nell'ultima partita del 2025. Ed ecco che si guarda al futuro perché i biancorossi devono finire bene al giro di boa e poi superare gli ostacoli del girone di ritorno.

