La Cassazione boccia i pm di Genova | affonda l’inchiesta Traghettopoli

La Cassazione mette un freno all’inchiesta «Traghettopoli» di Genova, respingendo le accuse e imponendo la restituzione della corrispondenza sequestrata. La decisione si basa sulla mancanza di una notizia di reato solida che giustifichi il sequestro, evidenziando come le accuse di corruzione legate ai biglietti regalati siano state considerate infondate dai giudici supremi.

© Laverita.info - La Cassazione boccia i pm di Genova: affonda l'inchiesta «Traghettopoli» La Procura etichettò come corruzione alcuni biglietti regalati dalle compagnie Moby, Tirrenia e Cin. I giudici ora impongono la restituzione della corrispondenza: ci vuole una notizia di reato solida prima del sequestro. Non c'è miglior sponsor per il Sì al referendum sulla riforma della Giustizia dell'attività dei pm. Che ogni giorno vengono bacchettati dai giudici della Cassazione per la loro tendenza a debordare e a non rispettare i diritti degli indagati e delle loro difese. Ieri è arrivata la bocciatura alla pervicace insistenza (in diritto) della Procura di Palermo che voleva mandare in ceppi il vicepremier Matteo Salvini.

