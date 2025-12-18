La Casa di Babbo Natale e la Snow Ball | un successo firmato Torrione Eventi

Un’atmosfera incantata avvolge la magia del Natale con “La Casa di Babbo Natale e la Snow Ball”, un evento promosso da Torrione Eventi APS. Tra sorrisi, gioia e momenti indimenticabili, grandi e piccini si sono lasciati trasportare dalla magia natalizia, rendendo questa iniziativa un vero e proprio successo che resterà nel cuore di tutti.

© Salernotoday.it - La Casa di Babbo Natale e la Snow Ball: un successo firmato Torrione Eventi Grande entusiasmo, sorrisi e un'atmosfera di autentica magia natalizia hanno accompagnato l'iniziativa "La Casa di Babbo Natale con la Snow Ball", promossa dall'associazione Torrione Eventi APS, che si è rivelata un vero e proprio successo. L'evento ha registrato una partecipazione straordinaria.

