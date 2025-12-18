La casa dei sogni è solo un buco

La casa dei sogni di Giacomo Corrielli e della sua compagna, una coppia milanese con un bimbo di un anno e mezzo, resta ancora un vuoto, un “buco” abbandonato in via Crespi 28, zona Lambrate. Un luogo che aspetta di essere trasformato in un nido accogliente, simbolo di speranza e nuovi inizi per questa famiglia in cerca di un futuro migliore.

La casa dei sogni di Giacomo Corrielli e della sua compagna, coppia milanese con un figlio di un anno e mezzo, è per ora solo uno spazio vuoto, un “buco“ abbandonato in via Crespi 28, zona Lambrate. L’edificio che sorgeva sull’area è stato abbattuto, ma i lavori per costruire il nuovo palazzo con 75 appartamenti a edilizia libera non sono mai partiti. "L’area non è sotto sequestro – spiega Giacomo – ma è tutto bloccato perché il Comune non autorizza i lavori". La consegna degli appartamenti era prevista per giugno 2026: termine che il costruttore, la Cooperativa Sant’Ilario, a meno di un miracolo non riuscirà a rispettare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

