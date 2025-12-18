la camera dei deputati approva il bilancio avanti con la riduzione della spesa

La Camera dei deputati approva il bilancio, confermando l’impegno per il contenimento della spesa pubblica. La decisione prevede una proroga significativa delle misure di riduzione, segnando un passo importante verso una gestione più sostenibile delle risorse. Un’azione che mira a garantire efficienza e trasparenza, mantenendo saldo l’obiettivo di ottimizzare gli investimenti pubblici e rispondere alle esigenze del Paese.

Approvato il bilancio della Camera dei deputati, con una proroga importante, relativa al contenimento della spesa. Una mossa certamente apprezzabile, che arriva in un momento in cui cittadini e lavoratori sono chiamati ad affrontare sacrifici. Riunitosi con la guida di Lorenzo Fontana, l'ufficio di presidenza di Montecitorio ha approvato, su proposta del collegio dei questori, il progetto di bilancio di previsione 2026 e il bilancio pluriennale 2026-2028. All'unanimità, inoltre, sono state prorogate fino al 2028 le misure di contenimento della spesa per i deputati, con particolare riferimento all’indennità parlamentare e ai rimborsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

In Parlamento; Camera dei deputati, approvato in ufficio di presidenza il bilancio 2026-2028. Misure di contenimento spesa deputati prorogate fino al 2028; Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre, le Comunicazioni del Presidente Meloni alla Camera; D.L. 159/2025 - Misure urgenti per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per la protezione civile.

