La Camera approva con 143 voti favorevoli il decreto sulla Sicurezza sul Lavoro – Il video

La Camera dei Deputati ha dato il via libera al decreto sulla Sicurezza sul Lavoro con 143 voti favorevoli, segnando un passo importante nella tutela dei lavoratori. Questa approvazione rappresenta un impegno concreto per migliorare le condizioni di sicurezza e prevenire incidenti sul fronte lavorativo, rafforzando le norme e le misure di tutela. Un risultato che testimonia l’attenzione del Parlamento verso un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile.

Dl Sicurezza sul lavoro approvato alla Camera, ora è legge: cosa prevede - Badge digitale di cantiere, sistema premiale per le aziende virtuose, rafforzamento dell’attenzione su appalti e sub- tg24.sky.it

Dl Sicurezza lavoro, la Camera approva con 142 voti favorevoli - Con 143 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti, via libera della Camera al ddl recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione c ... msn.com

