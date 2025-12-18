La buona azione di Natale | trova un portafoglio con 1.300 euro e lo riconsegna

Nel cuore di Comacchio, un gesto di grande integrità illumina il Natale. Un cittadino ha rinvenuto un portafoglio contenente 1.300 euro nel parcheggio di un supermercato e, dimostrando onestà, lo ha consegnato alle autorità. Un atto che rispecchia il vero spirito delle feste, ispirando speranza e solidarietà tra la comunità.

© Ilrestodelcarlino.it - La buona azione di Natale: trova un portafoglio con 1.300 euro e lo riconsegna Comacchio (Ferrara), 18 dicembre 2025 - Nel parcheggio del supermercato ha trovato un portafoglio con dentro 1.300 euro, ma invece di tenerlo per sé ha deciso di consegnarlo alla polizia locale per trovare il legittimo proprietario. Il tutto è accaduto l'altro giorno, mercoledì 17 dicembre, quando un cittadino comacchiese, che si era recato all'Eurospin per fare la spesa, ha trovato a terra, nel parcheggio del supermercato, un portafoglio. L'uomo non lo ha neanche aperto e lo ha portato direttamente nella sede della polizia locale di Comacchio, per fare in modo che il legittimo proprietario ne tornasse in possesso.

