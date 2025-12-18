La Befana vola su MagicLand | Epifania tra show e dolci per tutti

Il 6 gennaio MagicLand si trasforma in un magico scenario di festa, celebrando l’Epifania con spettacoli, parate e dolci per tutti. Una Befana speciale arriverà per sorprendere grandi e piccini, regalando momenti di allegria e magia prima di concludere la stagione natalizia in grande stile. Un’occasione unica per vivere una giornata indimenticabile all’insegna del divertimento e delle tradizioni.

© Sbircialanotizia.it - La Befana vola su MagicLand: Epifania tra show e dolci per tutti Il 6 gennaio MagicLand saluta la stagione natalizia con una festa pensata per lasciare il segno: una Befana pronta a stupire, spettacoli dal vivo, parate e una pioggia di dolci per tutti. Un'Epifania costruita per far brillare gli occhi ai bambini e, senza chiedere permesso, riportare i grandi dentro la meraviglia.

