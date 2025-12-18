La Bce tra tassi fermi e clima da fine mandato

La riunione di dicembre della Bce si è conclusa senza sorprese, con tassi invariati come previsto. Le prospettive di crescita dell’Eurozona appaiono più ottimistiche, riflettendo un clima di stabilità e di fine mandato che si percepisce nell’aria. Un momento di calma che potrebbe aprire nuove opportunità per i mercati e le politiche economiche di breve termine.

Se la riunione di dicembre della Bce non ha riservato grandi sorprese, tassi invariati come da pronostici e previsioni più favorevoli per la crescita dell'Eurozona attesi dalla maggior part.

bce tassi fermi climaLa Bce tra tassi fermi e clima da fine mandato - Con l’inflazione domata e i falchi di nuovo in agguato, la presidente della Banca centrale europea usa l’ultima conferenza dell’anno per marcare confini, rivendicare successi e preparare il terreno al ... ilfoglio.it

Riunione BCE in diretta, Lagarde conferma tassi e annuncia nuove previsioni, mentre arriva “shock” USA. Tagli ormai finiti? - La BCE di Christine Lagarde pronta a sfornare l’ultimo annuncio del 2025 sui tassi di interesse. msn.com

Bce, niente colpo di scena a Firenze: Lagarde lascia i tassi fermi per la terza volta consecutiva - Terzo stop di fila: la Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. affaritaliani.it

