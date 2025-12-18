La Bce tra tassi fermi e clima da fine mandato

La riunione di dicembre della Bce si è conclusa senza sorprese, con tassi invariati come previsto. Le prospettive di crescita dell’Eurozona appaiono più ottimistiche, riflettendo un clima di stabilità e di fine mandato che si percepisce nell’aria. Un momento di calma che potrebbe aprire nuove opportunità per i mercati e le politiche economiche di breve termine.

© Ilfoglio.it - La Bce tra tassi fermi e clima da fine mandato Se la riunione di dicembre della Bce non ha riservato grandi sorprese, tassi invariati come da pronostici e previsioni più favorevoli per la crescita dell’Eurozona attesi dalla maggior part. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Leggi anche: La Bce lascia i tassi fermi: “Crescita? Non mi lamenterei” Leggi anche: Bce lascia tassi fermi e alza stime Pil La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bce, la riunione di dopodomani non dovrebbe avere novità sui tassi; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude positivo (+0,8%). Rimbalza Leonardo, giù Tenaris; Il vento cambia sulla politica monetaria. BCE verso la svolta?; BCE pronta a mantenere i tassi fermi mentre l'economia dell'Eurozona mostra resilienza. La Bce tra tassi fermi e clima da fine mandato - Con l’inflazione domata e i falchi di nuovo in agguato, la presidente della Banca centrale europea usa l’ultima conferenza dell’anno per marcare confini, rivendicare successi e preparare il terreno al ... ilfoglio.it

Riunione BCE in diretta, Lagarde conferma tassi e annuncia nuove previsioni, mentre arriva “shock” USA. Tagli ormai finiti? - La BCE di Christine Lagarde pronta a sfornare l’ultimo annuncio del 2025 sui tassi di interesse. msn.com

Bce, niente colpo di scena a Firenze: Lagarde lascia i tassi fermi per la terza volta consecutiva - Terzo stop di fila: la Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. affaritaliani.it

La banca centrale ha dimezzato i tassi dal 4% al 2% tra giugno 2024 e giugno 2025. Da allora li ha mantenuti fermi. Francoforte alza le stime di crescita e quelle di inflazione per il 2026 - facebook.com facebook

La #Bce lascia i tassi d'interesse fermi al 2% x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.