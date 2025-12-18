La Bce lascia i tassi invariati e alza stime per la crescita

La Bce ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, offrendo una certa stabilità ai mercati. Nel contempo, le nuove stime indicano una prospettiva di crescita migliorata, con l’inflazione che dovrebbe stabilizzarsi intorno al target del 2%. Questa decisione riflette un equilibrio tra il controllo dell’inflazione e il sostegno alla ripresa economica, segnando un momento di attenzione e cautela per l’Eurozona.

© Lapresse.it - La Bce lascia i tassi invariati e alza stime per la crescita La Bce lascia i tassi di interesse invariati. E da una valutazione aggiornata viene confermato che l’inflazione dovrebbe stabilizzarsi al 2%. Contemporaneamente la Banca centrale europea rivede al rialzo la stima della crescita economica che dovrebbe essere più sostenuta di quanto previsto. Sui tassi verrà seguito un approccio guidato dai dati, quindi le decisioni saranno prese di volta in volta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: La Bce lascia i tassi invariati al 2 per cento Leggi anche: La Bce lascia i tassi invariati al 2%. «Prospettive ancora incerte per le tensioni a livello mondiale» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La BCE ridurrà i tassi di interesse a dicembre?; BCE: la nostra previsione sui tassi in vista della riunione del 18 dicembre; Bce, tassi fermi e linea dura: la neutralità come scelta politica per l’ultima riunione dell’anno; Bce: tassi fermi e nervi tesi, la narrativa del mercato inizia a incrinarsi. Bce: Consiglio direttivo lascia i tassi di interesse invariati - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della Bce. rainews.it

Bce: lascia tassi invariati, alza stima pil 2025 a 1,4% e 2026 a 1,2% - Il Consiglio direttivo della Bce, al termine della riunione di politica monetaria a Francoforte, ... ilsole24ore.com

Bce lascia tassi invariati al 2%: "Approccio guidato da dati" - Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della Bce: 2% sui depositi, 2,15% sui rifinanziamenti principali e 2,40% sui prestiti marginali al ... adnkronos.com

++Norvegia, la Banca centrale lascia i tassi invariati al 4%. "Le prospettive sono incerte, ma se l'economia evolverà in linea generale come attualmente previsto, il tasso di riferimento verrà ulteriormente ridotto nel corso del prossimo anno", scrive l'istituto++ x.com

La BCE lascia i tassi invariati. Cosa significa per chi vuole vendere casa nel 2025 La riunione di oggi conferma una linea prudente: i tassi restano fermi, ma il board ha aperto alla possibilità di un allentamento nella prima metà del prossimo anno. Per il merca - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.