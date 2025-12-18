La Bce conferma i tassi e vuole tenersi aperte tutte le opzioni
La Bce ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, lasciando aperta la possibilità di future decisioni. La posizione stabile rafforza l’ipotesi di un approfondimento della politica monetaria senza ulteriori tagli. Roma, 18 dicembre – La strada sembra ormai tracciata, con le aspettative di interventi futuri che si fanno meno probabili.
Roma, 18 dic. (askanews) – Sembra allontanarsi l’ipotesi di un nuovo taglio ai tassi di interesse da parte della Bce. Oggi l’istituzione di Francoforte ha nuovamente confermato al 2% il principale riferimento per l’area euro, il tasso sui depositi. E nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo, la presidente Christine Lagarde ha eloquentemente avvertito che l’istituzione vuole “tenersi aperte tutte le opzioni”. Anche quella di un aumento dei tassi, quindi, che tuttavia appare anche più remota di quella di un taglio. “Abbiamo riconfermato che siamo in una buona posizione, ma questo non significa che siamo statici – ha detto -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
