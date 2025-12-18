La disputa legale tra Sony e Tencent si è risolta rapidamente, portando alla rimozione di Light of Motiram da Steam. Il gioco, ritenuto un “clone” di Horizon, ha lasciato gli store occidentali in seguito all’accordo tra le due aziende. Un episodio che sottolinea l’importanza della tutela del copyright nel settore videoludico globale.

© Game-experience.it - La battaglia legale tra Sony e Tencent si è conclusa: Light of Motiram, il “clone di Horizon”, è stato rimosso da Steam

La battaglia legale tra Sony e Tencent si è conclusa in modo rapido e definitivo. Light of Motiram, l’MMO accusato di essere un “clone” della serie Horizon, è stato rimosso dagli store digitali occidentali subito dopo l’accordo tra le due aziende. La vicenda, iniziata con toni molto duri, si è chiusa senza un processo pubblico e senza dichiarazioni sui termini dell’intesa e l’effetto concreto è evidente: il gioco non è più disponibile su Steam. Un caso emblematico per capire come funzionano le dispute su copyright e proprietà intellettuale nel settore videoludico. La causa era partita lo scorso luglio, quando Sony aveva citato in giudizio Tencent accusandola di violazione di copyright e marchio registrato. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Leggi anche: Light of Motiram, Tencent risponde alla causa di Sony per Horizon: “la fama non crea un marchio”

Leggi anche: Sony e Tencent siglano la pace sul clone di Horizon

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Light of Moritam scompare dai negozi online dopo un accordo tra Sony e Tencent; Light of Motiram: il clone di Horizon scompare da Steam dopo l'accordo tra Sony e Tencent; PlayStation e Tencent risolvono la causa di Horizon rimuovendo Light of Motiram dai negozi; Dalla gloria al carrello: i premiati del Game Awards 2025 in offerta.

Termina la battaglia legale tra Sony e Tencent su Light of Motiram: il “clone di Horizon” rimosso da Steam - La battaglia legale tra Sony e Tencent è arrivata la fine: raggiunto un accordo riservato, con Light of Motiram, 'il clone di Horizon', che è stato rimosso da Steam ed Epic Games Store. msn.com