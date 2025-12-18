La Bank of England taglia i tassi ma restano le divisioni

La Bank of England ha deciso di ridurre i tassi di interesse, segnando la quarta diminuzione del 2025. Tuttavia, il voto è stato molto stretto, evidenziando divisioni tra i membri. La decisione riflette un tentativo di sostenere l’economia, ma resta aperto il dibattito sulle future mosse della politica monetaria. La prossima riunione è prevista per febbraio 2026.

Come ampiamente previsto, nella sua ultima mossa di politica monetaria del 2025 – la prossima sarà a febbraio 2026 – giovedì la Banca d'Inghilterra ha votato con un margine risicato per tagliare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, la quarta sforbiciata di quest'anno. 5 a 4 voti a favore di un taglio di 25 punti base. Il Comitato di politica monetaria (MPC), composto da nove membri, ha votato con 5 voti favorevoli e 4 contrari per ridurre il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base al 3,75%. La mossa arriva in un periodo di dati economici poco brillanti, di un mercato del lavoro in calo e di un recente calo dell'inflazione superiore alle aspettative.

La Bank of England taglia i tassi di interesse al 3,75% - La Bank of England (BoE) ha annunciato, come da attese, un taglio dei tassi di interesse britannici di un quarto di punto, portandoli dal 4% al 3,75%. ansa.it

TOP NEWS ESTERO: Boe taglia tassi di 25 pb, board spaccato - La Bank of England ha ridotto i tassi di interesse di 25 punti base, portando il tasso di riferimento al 3,75%. milanofinanza.it

Borse ancora strette nella morsa dei tech. Oggi è il giorno di Bce e Bank of England. Listini europei visti aprire sulla parità x.com

