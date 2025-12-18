© Ilpescara.it - La bambina dei fiammiferi: spettacolo teatrale per bambini al museo Paparella Treccia

Dopo l’ottima accoglienza del progetto Ci sono in cielo tutte le stelle partito due anni fa, il Florian Metateatro ripropone a grande richiesta sabato 20 e domenica 21 dicembre “La bambina dei fiammiferi”, la sua versione de “La piccola fiammiferaia”, già presentata nel gazebo del museo Paparella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

