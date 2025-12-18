La bambina dei fiammiferi | spettacolo teatrale per bambini al museo Paparella Treccia
Dopo l’ottima accoglienza del progetto Ci sono in cielo tutte le stelle partito due anni fa, il Florian Metateatro ripropone a grande richiesta sabato 20 e domenica 21 dicembre “La bambina dei fiammiferi”, la sua versione de “La piccola fiammiferaia”, già presentata nel gazebo del museo Paparella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Famu, famiglie al museo al Paparella Treccia
Leggi anche: Binari invisibili - spettacolo teatrale interattivo in abiti d'epoca al museo ferroviario della Puglia
Natale a Pescara con lo spettacolo teatrale La Bambina dei fiammiferi; Pranzo di Natale in agriturismo a Civitaquana da Casamè tradizione, racconti e tombolata.
Spettacolo teatrale per bambini "Emozioni In & Out" - 00 , presso il teatro in casa – Interno 13 (via Casilina, 431) ci sarà lo spettacolo per bambini “Emozioni In & Out” messo in scena da Piera Fumarola con pupazzi e attori. romatoday.it
'Bambini all'Opera!', progetto educativo per avvicinare i giovani alla lirica - ', il nuovo percorso educativo dedicato ai più giovani e alle loro famiglie, con l'obiettivo di introdurre bambini e ragazzi alle arti dello spettacolo e, in partic ... msn.com
"La Rosa Incantata", spettacolo teatrale per bambini - 30 presso Abarico teatro via dei Sabelli 116 ci sarà “La Rosa Incantata”, spettacolo narrato e cantato interattivo per bambini. romatoday.it
Per il progetto _Ci sono in cielo tutte le stelle_ il Florian Metateatro presenta La Bambina dei fiammiferi Dopo la straordinaria accoglienza degli anni scorsi, torna a grande richiesta uno degli spettacoli più emozionanti del Natale pescarese. Sabato 20 e do - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.