La “passerella di Jane Birkin” | il ponte che Parigi ha dedicato alla diva è un simbolo di libertà

Parigi onora Jane Birkin con una passerella dedicata alla sua leggenda. Sebbene britannica di nascita, l’attrice e cantante scelse Parigi come seconda casa, diventando un’icona senza tempo. La passerella rappresenta un simbolo di libertà, stile e convivialità, celebrando il legame profondo tra la diva e la città. Un omaggio che testimonia l’amore reciproco tra Birkin e la Ville Lumière.

