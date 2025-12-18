La “passerella di Jane Birkin” | il ponte che Parigi ha dedicato alla diva è un simbolo di libertà
Parigi onora Jane Birkin con una passerella dedicata alla sua leggenda. Sebbene britannica di nascita, l’attrice e cantante scelse Parigi come seconda casa, diventando un’icona senza tempo. La passerella rappresenta un simbolo di libertà, stile e convivialità, celebrando il legame profondo tra la diva e la città. Un omaggio che testimonia l’amore reciproco tra Birkin e la Ville Lumière.
Parigi ha reso omaggio alla sua icona Jane Birkin. Sebbene fosse nata a Londra, scelse la città francese come sua seconda casa ed è per questo che oggi le è stato dedicato un ponte-passerella. 🔗 Leggi su Fanpage.it
