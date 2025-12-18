Il Team Martorana Prato si distingue ancora una volta sul palcoscenico nazionale, portando a casa una pioggia di medaglie. La competizione, tenutasi a Perugia, ha visto protagonisti atleti determinati e preparati, pronti a conquistare il podio con passione e dedizione. Un risultato che conferma l’eccellenza e l’impegno della squadra, pronta a scrivere nuove pagine di successo nel mondo del Kung Fu.

© Lanazione.it - Kung fu, pioggia di medaglie per il Team Martorana

Prato, 18 dicembre 2025 - A Perugia, nei giorni scorsi, è andato in scena il Campionato Nazionale di Kung Fu C.K.A.– CSEN. Una competizione (giunta alla terza edizione) che ha visto confluire nel capoluogo umbro centinaia e centinaia di atleti di tutta Italia, nelle varie categorie agonistiche: 700 gli sportivi in lizza, in rappresentanza di 68 società. E tra loro c'erano anche gli agonisti del Team Martorana di Montemurlo: erano 21 i combattenti che rappresentavano il sodalizio montemurlese. Ed il computo finale è più che positivo, a conti fatti: il gruppo è tornato dall'Umbria con 21 medaglie complessive, sette delle quali del metallo più pregiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

