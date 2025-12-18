Kristin Cabot rompe il silenzio dopo il caso Coldplay | Con Andy Byron nessuna relazione avevamo bevuto
Kristin Cabot rompe il silenzio dopo il caso Coldplay, svelando la sua versione degli eventi. In un'intervista, chiarisce di non avere una relazione con Andy Byron, sottolineando che si trattava solo di un momento di confusione dopo aver bevuto. La sua testimonianza mette fine a molti fraintendimenti, offrendo una prospettiva più chiara sulla vicenda che ha fatto scalpore.
Kristin Cabot racconta la sua versione dopo essere stata sorpresa in atteggiamenti intimi con il suo capo Andy Byron al concerto dei Colplay. Il video, diventato virale, l’aveva esposta a mesi di critiche e attacchi online. 🔗 Leggi su Fanpage.it
