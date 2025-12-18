Kristian Ghedina sarà tedoforo | il chiarimento dopo le polemiche
Kristian Ghedina, coinvolto nelle recenti polemiche, si prepara a essere uno dei tedofori nella staffetta olimpica. Dopo aver espresso il suo disappunto per essere stato scelto come testimonial, l’atleta ha successivamente chiarito la sua posizione, confermando comunque la sua partecipazione come portatore della fiamma. Un episodio che ha acceso il dibattito e che ora si avvia a una risoluzione, confermando il suo ruolo simbolico nelle Olimpiadi.
Prima lo sfogo per essere stato scelto come testimonial olimpico, poi la marcia indietro spiegando che comunque sarà tra i tedofori che porteranno la fiamma. Si è chiuso così il caso scoperchiato dall’ex campione di sci azzurro Kristian Ghedina.Cosa aveva dettoLa dichiarazione che aveva fatto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
