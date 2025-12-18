Krause occhi su Portogallo e Belgio per un network europeo

Il presidente Kyle Krause ha lasciato Parma dopo una breve visita, durante la quale ha assistito alla vittoria a Pisa e alla sconfitta della squadra femminile contro il Como. Con gli occhi rivolti al Portogallo e al Belgio, Krause continua a rafforzare il network europeo del club, mantenendo un forte impegno sia sul campo che nelle strategie internazionali.

Ha lasciato Parma, il presidente Kyle Krause, in città per poco più di una settimana. Il tempo di assistere alla vittoriosa trasferta di Pisa e alla sconfitta della Prima Squadra Femminile, battuta in casa dal Como. Fuori dal campo proseguono le strategie del patron americano. Non si registrano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

