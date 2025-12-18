Kodokan due medaglie d’oro e tre d’argento

Il Judo Kodokan Cesena si distingue al trofeo ’Città di Crevalcore’, conquistando due medaglie d’oro e tre d’argento. Con otto atleti in gara, il team si è distinto per talento e determinazione, portando a casa cinque preziosi podi e raggiungendo il decimo posto nella classifica generale delle società. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita del club nel panorama giovanile e sportivo.

Il Judo Kodokan Cesena ha ben figurato al trofeo ' Città di Crevalcore ', conquistando la bellezza di cinque podi complessivi (comprese due medaglie d'oro) e raggiungendo il decimo posto nella classifica generale delle società, grazie al talento degli otti atleti che hanno partecipato. Riguardo ai singoli piazzamenti, sul grado più alto del podio sono saliti Riccardo Santoro e Alessandro Bertozzi, mentre Marco Brandolini, Linda Fabbri e Gabriele Neri si sono messi al collo l'argento. Giornata meno fortunata per Samuele Romagnoli, che pure non ha lesinato determinazione e impegno, mentre Luca Bonasia ha sfiorato il podio perdendo l'accesso negli ultimi secondi.

