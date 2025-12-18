Kiss cam al concerto dei Coldplay parla Kristin Cabot | Avevo bevuto ho sbagliato La fuga gli insulti e le minacce dopo il tradimento

Kristin Cabot rompe il silenzio sulla vicenda della kiss cam al concerto dei Coldplay a Boston, spiegando il suo comportamento e le conseguenze di quella serata. Un episodio che ha suscitato reazioni forti, insulti e minacce, segnando un momento di crisi personale e professionale. Ecco la sua versione dei fatti, per la prima volta pubblicamente raccontata.

Per la prima volta parla Kristin Cabot, la donna che a luglio scorso era stata catturata dalla kiss cam al concerto dei Coldplay a Boston con Andy Byron, ceo di Astronomer, azienda dove lavorava lei stessa. «Ho preso una decisione sbagliata, ho fatto un paio di cene di gala, ho ballato e mi sono comportata in modo inappropriato con il mio capo», ha dichiarato la donna in lunga intervista concessa al New York Times. «Mi sono assunta la responsabilità e ho rinunciato alla mia carriera per questo. Questo è il prezzo che ho scelto di pagare». Da quell’inquadratura sul maxischermo di uno stadio di Boston, diventata virale in poche ore, era nato un caso mediatico mondiale con tante di accuse di tradimento in diretta. 🔗 Leggi su Open.online

