Kevin Spacey fa il suo ritorno in TV con la serie italiana Minimarket su RaiPlay, segnando il suo primo impegno televisivo dopo la cancellazione di House of Cards nel 2017 e le controversie legate alle accuse di molestie. Un ritorno atteso che riaccende l’attenzione sul suo percorso artistico e sulla sua rinascita nel mondo dello spettacolo.

© Movieplayer.it - Kevin Spacey torna in TV dopo House of Cards nella serie italiana Minimarket, in arrivo su RaiPlay

Per Spacey si tratta del primo vero ritorno in una serie dopo la cancellazione di House of Cards, arrivata dopo le accuse di molestie sessuali ricevute da più parti nel corso della sua carriera Kevin Spacey è pronto a tornare sul piccolo schermo per la prima volta da quando è stato licenziato dalla serie Netflix House of Cards nel 2017 a seguito di accuse di molestie sessuali. L'attore, che negli ultimi anni ha cercato più volte di rilanciare la sua carriera senza successo, reciterà nella serie comica italiana della Rai, Minimarket. In questo show a basso budget, il due volte vincitore dell'Oscar interpreta se stesso nei panni del mentore immaginario di un giovane che lavora in un minimarket di Roma e sogna di diventare una star televisiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Kevin Spacey, presunti abusi sessuali per la star di House of Cards, nuova causa civile

Leggi anche: “Minimarket”, tutto sulla nuova serie con Kevin Spacey

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

“Minimarket”, una nuova serie con Kevin Spacey; Kevin Spacey riparte da RaiPlay: dal 26 dicembre il comedy show “Minimarket” con Filippo Laganà; Marko Carbone è il Direttore della Fotografia di “The Contract”, il nuovo thriller psicologico di Massimo Paolucci; Kevin Spacey returns to RaiPlay: the comedy show Minimarket with Filippo Laganà premieres December 26th..

Kevin Spacey torna in TV dopo House of Cards nella serie italiana Minimarket, in arrivo su RaiPlay - Per Spacey si tratta del primo vero ritorno in una serie dopo la cancellazione di House of Cards, arrivata dopo le accuse di molestie sessuali ricevute da più parti nel corso della sua carriera ... movieplayer.it