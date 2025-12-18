Kesia Reale campionessa d’Europa Under 17 Ferrante | Orgoglio per Napoli

Kesia Reale, giovane talento napoletana, si è laureata campionessa europea Under 17 nei 54 kg, conquistando l’oro in Germania. Un traguardo che riempie di orgoglio Napoli e conferma il talento emergente nel pugilato giovanile. La vittoria di Kesia rappresenta un motivo di grande soddisfazione per la città e un esempio di determinazione e passione.

Kesia Reale campionessa d’Europa, la pugile napoletana dal Rione Traiano all’oro Under17 in Germania: “È una macchina” - Kesia Reale campionessa d'Europa, la pugile napoletana dal Rione Traiano all'oro Under17 in Germania: "È una macchina" ... unita.it

Euro U17 Boxing Championships 2025 Kienbaum , 10-17 December - Dicembre i 6 Podi dei nostri Azzurrini e Azzurrine Daniele Fabi 57 Kg Kesia Reale 54 Kg Rachele Perna 60 Kg Gaia Caldarella 66 Kg Francesco Zonil x.com

la soccavese Kesia Reale e' la nuova campionessa europea di boxe under 17 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.