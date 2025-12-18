Kesia Reale campionessa d’Europa Under 17 Ferrante | Orgoglio per Napoli

Kesia Reale, giovane talento napoletana, si è laureata campionessa europea Under 17 nei 54 kg, conquistando l’oro in Germania. Un traguardo che riempie di orgoglio Napoli e conferma il talento emergente nel pugilato giovanile. La vittoria di Kesia rappresenta un motivo di grande soddisfazione per la città e un esempio di determinazione e passione.

Kesia Reale, giovanissima pugile napoletana, ha vinto il Campionato Europeo Under 17 nella categoria 54 chili, conquistando l’oro in Germania e portando Napoli sul gradino più alto del pugilato giovanile continentale.Il risultato ha immediatamente suscitato la reazione dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

