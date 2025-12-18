Kesia Reale campionessa d’Europa Under 17 Ferrante | Orgoglio per Napoli
Kesia Reale, giovane talento napoletana, si è laureata campionessa europea Under 17 nei 54 kg, conquistando l’oro in Germania. Un traguardo che riempie di orgoglio Napoli e conferma il talento emergente nel pugilato giovanile. La vittoria di Kesia rappresenta un motivo di grande soddisfazione per la città e un esempio di determinazione e passione.
Kesia Reale, giovanissima pugile napoletana, ha vinto il Campionato Europeo Under 17 nella categoria 54 chili, conquistando l’oro in Germania e portando Napoli sul gradino più alto del pugilato giovanile continentale.Il risultato ha immediatamente suscitato la reazione dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Kesia Reale campionessa d’Europa Under 17. Ferrante: "Orgoglio per Napoli" - Il successo conferma il percorso di crescita della ragazza, già segnato da titoli nazionali e affermazioni internazionali. napolitoday.it
Kesia Reale campionessa d’Europa, la pugile napoletana dal Rione Traiano all’oro Under17 in Germania: “È una macchina” - Kesia Reale campionessa d'Europa, la pugile napoletana dal Rione Traiano all'oro Under17 in Germania: "È una macchina" ... unita.it
Euro U17 Boxing Championships 2025 Kienbaum , 10-17 December - Dicembre i 6 Podi dei nostri Azzurrini e Azzurrine Daniele Fabi 57 Kg Kesia Reale 54 Kg Rachele Perna 60 Kg Gaia Caldarella 66 Kg Francesco Zonil x.com
la soccavese Kesia Reale e' la nuova campionessa europea di boxe under 17 - facebook.com facebook
