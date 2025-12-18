Kayfabe Is Dead But I Was There – NWA Story #28 Strade d’acciaio e volti nuovi

Tra ricordi e realtà, la storia si svela in un intreccio di passione e cambiamenti. “Strade d’acciaio e volti nuovi” racconta un’epoca in cui il passato ancora vive, anche quando il kayfabe è scomparso. Un viaggio tra emozioni e trasformazioni, dove l’essenza di un’era rimane impressa, pulsante sotto la superficie di un presente in continua evoluzione.

Ci sono anni che non finiscono mai. Restano aperti, come una ferita che non fa più male ma continua a pulsare sotto la pelle. Il 1987 e il 1988 del wrestling americano sono uno di questi casi: non semplici stagioni, ma due fotogrammi consecutivi in cui la disciplina capì, per strati successivi, cosa stava diventando. Prima la violenza come linguaggio assoluto, poi l'innocenza che si fa strada in diretta televisiva. I Road Warriors campioni NWA. Sting che debutta a Clash of the Champions contro Ric Flair. Due poli opposti, stessa scossa elettrica. I Road Warriors: la paura come infrastruttura.

