Kayali il profumo dolce a base di fragola e marshmallow

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri Yum Boujee Marshmallow 81 di Kayali, un profumo irresistibile che avvolge i sensi con note dolci di fragola e marshmallow. La sua raffinata fragranza gourmand è un inno alla dolcezza, perfetta per chi desidera lasciare un’impressione indimenticabile. Un mix avvolgente e tentatore, ideale per chi ama esprimere tutta la propria femminilità con eleganza e seduzione.

kayali il profumo dolce a base di fragola e marshmallow

© Vanityfair.it - Kayali, il profumo dolce a base di fragola e marshmallow

Yum Boujee Marshmallow 81 di Kayali è la fragranza gourmand e zuccherata a cui è impossibile resistere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Pandolce genovese: il dolce ligure che unisce anche a Natale storia e profumo di agrumi.

Leggi anche: Blue Madeleine di Atelier Des Ors vince il Premio Accademia del Profumo 2025 nella categoria “Miglior profumo artistico indipendente”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Profumeria 2026, domina il Gourmand: le fragranze dolci conquistano la scena.

kayali profumo dolce baseApri il menu di navigazione - Perché questo accada, la fragranza deve essere speciale: non semplicemente piacevole, ma capace di ... vanityfair.it

Il profumo dolce di ciliegia e vaniglia delle adolescenti anni 90 torna nel 2025 più evocativo e nostalgico - Se nel 2025 la vaniglia è la nota olfattiva della Gen Z, i frutti rossi erano il profumo delle adolescenti degli anni '90. vogue.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.