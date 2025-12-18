juventus women sfida al wolfsburg

La Juventus Women si prepara a una sfida cruciale contro il Wolfsburg, determinante per il proseguimento in UEFA Women’s Champions League. Dopo la sconfitta contro il Manchester United, le bianconere di Canzi si giocano il passaggio ai quarti in uno spareggio ad alta tensione. Un appuntamento importante che testerà la forza e la determinazione della squadra in un momento chiave della stagione europea.

L’urna di Nyon ha definito il prossimo ostacolo europeo per la Juventus Women: dopo la sconfitta casalinga contro il Manchester United che ha chiuso l’ottavo posto nella fase campionato della UEFA Women’s Champions League, le bianconere di Massimiliano Canzi affronteranno il Wolfsburg nello spareggio per l’accesso ai quarti di finale. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

