Juventus Women sconfitta contro il Manchester United | 0-1 all’Allianz ma playoff centrati
La Juventus Women chiude la partita contro il Manchester United con una sconfitta di misura, ma conquista comunque la qualificazione ai playoff di UEFA Women’s Champions League. Nonostante il risultato di 0-1, le bianconere dimostrano carattere e determinazione, certificando il loro percorso positivo in questa competizione europea. Una serata di sfida intensa e ricca di emozioni all’Allianz Stadium, che lascia comunque aperte le speranze per il futuro in questa stagione.
Juventus Women, ko contro il Manchester United: 0-1 allo Stadium ma playoff centrati. Ecco come è andata la sfida Seconda sconfitta stagionale in UEFA Women’s Champions League per la Juventus Women, battuta 0-1 dal Manchester United all’Allianz Stadium. Un passo falso che non compromette però il cammino europeo delle bianconere: la squadra di Canzi chiude . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
