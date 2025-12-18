La Juventus Women si prepara ad affrontare i playoff di Champions League, sfidando il Wolfsburg, una delle squadre più forti d’Europa. La sfida promette emozioni e adrenalina, con l’obiettivo di proseguire il cammino in una competizione prestigiosa. Se le bianconere supereranno questo ostacolo, l’avventura continuerà nei quarti di finale, dove potrebbe aspettarle un’altra big del calcio femminile continentale.

© Juventusnews24.com - Juventus Women, il Wolfsburg nei playoff di Champions. E gli eventuali quarti saranno con…

Juventus Women, ci sarà il Wolfsburg nei playoff di Champions. E gli eventuali quarti saranno con. Ecco la prossima avversarie delle bianconere. L’urna di Nyon ha fornito il proprio verdetto: la Juventus Women, ottava nel League Stage di UWCL, affronterà il Wolfsburg nei playoff. La gara di andata si giocherà in trasferta tra l’11 e il 12 febbraio, il ritorno in casa tra il 18 e il 19 febbraio. L’unica altra possibilità di accoppiamento era il Paris FC, che invece sfiderà il Real Madrid. Gli eventuali quarti di finale, qualora la Juve riuscisse a passare il turno, saranno contro il Lione, già affrontata dalle bianconere nel girone unico e svariate volte nel corso degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Juventus Women già qualificata per i playoff di Women’s Champions League: ma ora si può puntare direttamente ai quarti. Ecco come

Leggi anche: Juventus Women Manchester United 0-1: Park regola le bianconere, saranno playoff

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Champions, Juve Women ko: ora i playoff; Juventus in casa del St. Pölten per blindare un posto nei playoff. Mercoledì la Roma a Londra; LIVE Juventus-Manchester United 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: sconfitta per le bianconere, la Juve si qualifica ai playoff!; Juve Women, il sogno quarti svanisce: ko con il Manchester United, si passerà dai playoff.

La Juventus Women in Champions affronterà il Wolfsburg - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che le Women ai playoff di Champions League se la vedranno con il Wolfsburg: "Nella giornata di oggi, giovedì ... tuttojuve.com