Juventus vs Roma sedicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Juventus e Roma, valida per la sedicesima giornata della Serie A 2025/2026, promette emozioni e spettacolo. I bianconeri puntano a consolidare la loro posizione in casa, mentre i giallorossi cercano di restare nella corsa al vertice. Un match importante per il proseguimento della stagione, da seguire con attenzione per scoprire chi avrà la meglio in questa battaglia di metà campionato.

© Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Roma, sedicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bianconeri cercano una vittoria casalinga per avvicinare le posizioni di vertice, mentre i giallorossi vogliono provare ad inserirsi nella lotta per il titolo. Juventus vs Roma si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20.45 presso lo Juventus Stadium. JUVENTUS VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri si sono presi il quinto posto in classifica, vincendo a Bologna. Adesso la squadra di Spalletti vantano 26 punti e inseguono la zona Champions, distante quattro punti. Per colmare questa distanza, occorrerà battere la Roma.

Juventus-Roma, arbitra Sozza: le designazioni arbitrali - Il fischietto milanese ha diretto i giallorossi già in 15 occasioni: con lui 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. ilromanista.eu

Le altre designazioni della sedicesima giornata di Serie A. Roma-Juventus a Sozza - Queste le altre designazioni arbitrali della sedicesima giornata di Serie A oltre a Torino Sassuolo. torinogranata.it

JUVENTUS–ROMA. Mi ritorni in mente 6 maggio 2001: da 0-2 a 2-2, Nakata accende la notte, Montella fa decollare un popolo intero A Torino nasce lo scudetto più sofferto, più romano, più nostro #ASRoma #Roma #JuventusRoma #Nakata #Montella #C x.com

SERIE A | Sozza designato per Juventus-Roma. Pairetto per Lazio-Cremonese, Fiorentina-Udinese a Mariani. #ANSA - facebook.com facebook

