Juventus tra 2 miliardi e un rialzo possibile di Tether cosa c’è davvero sul tavolo

La Juventus, valutata oltre 2 miliardi di euro, si trova al centro di un'interessante dinamica finanziaria. Secondo Marco Bellinazzo, l'offerta in contanti di Tether ammonta a circa 1,1 miliardi, ma si parla anche di un potenziale rialzo. Cosa si nasconde realmente dietro queste cifre e quali possibili sviluppi si profilano all'orizzonte per il club bianconero?

Secondo Marco Bellinazzo, la Juventus vale più di 2 miliardi, ma l’offerta cash di Tether è di circa 1,1 miliardi. Per ora Exor ha detto no. I ricavi bianconeri sono in risalita e sono arrivati a 529,6 milioni. Anche gli spettatori aumentano, il pubblico digitale della Serie A sta crescendo 20% stagione dopo stagione. Questa settimana la Juventus è di nuovo al centro della finanza sportiva. Da un lato c’è la valutazione di più di 2 miliardi fatta da Marco Bellinazzo, giornalista economico che da anni segue i conti del pallone. Dall’altro c’è l’offerta di Tether, intorno a 1,1 miliardi, e la risposta fredda della proprietà tramite Exor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

