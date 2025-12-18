Juventus Teotino Sambio Frattesi – Thuram? Ci guadagna la Juve

Gianfranco Teotino analizza il possibile scambio tra Juventus e Inter, puntando l’attenzione su Frattesi e Thuram. Secondo il giornalista, la Juventus potrebbe trarne vantaggio, considerando le caratteristiche e le potenzialità dei giocatori coinvolti. La trattativa apre scenari interessanti per entrambe le squadre, con riflessi importanti sul mercato di gennaio e sulle strategie future delle contendenti.

Gianfranco Teotino, giornalista, ha commentato così il possibile scambio tra Inter e Juventus riguardante Davide Frattesi e Khephren Thuram. Intervenuto a Radio Sportiva, Teotino ha commentato così il possibile scambio tra Inter e Juventus riguardante Davide Frattesi e Khephren Thuram: «Questo scambio, se andasse in porto, farebbe molto bene a

