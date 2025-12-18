Gleison Bremer si prepara a tornare in campo dal primo minuto nel big match tra Juventus e Roma, dopo tre mesi di assenza causata da un intervento al menisco. Il brasiliano, protagonista di una riabilitazione intensa, potrebbe essere schierato da Spalletti per rafforzare la linea difensiva bianconera, offrendo una soluzione valida in vista di un appuntamento cruciale di stagione.

© Stilejuventus.com - Juventus, suggestione Bremer per Spalletti: titolare contro la Roma?

Gleison Bremer è pronto al ritorno dal primo minuto nel big match di sabato contro la Roma. Il brasiliano potrebbe tornare 3 mesi dopo la sua ultima apparizione da titolare il 27 settembre contro l’Atalanta e dopo l’operazione al menisco di inizio ottobre. Il piano di Spalletti contro la Roma. Spalletti è pronto alla sfida contro i giallorossi, che si prospetta essere cruciale per cavalcare l’onda della vittoria in trasferta a Bologna. Per farlo, il tecnico toscano potrebbe contare nuovamente sul difensore ex Torino che, dopo lo spezzone nell’ultimo match, potrà aiutare il mister per la prima volta da quando siede sulla panchina dei bianconeri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Leggi anche: Juventus-Roma, prove di formazione: Spalletti valuta Bremer dal 1’

Leggi anche: Bremer titolare in Juve Roma? Cosa filtra sul difensore dopo lo spezzone di partita che Spalletti gli ha concesso a Bologna: il piano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bremer: quando torna in campo il difensore brasiliano della Juventus?; Spalletti conferma il cambio definitivo della Juventus e la suggestione dell'Italiano; Callegari diretto: «Non basta il rientro di Bremer».

Bremer dal 1' in Juventus-Roma? C’è la decisione di Spalletti - L'ambiente bianconero è impaziente di ritrovare a pieno regime il proprio leader ... fantamaster.it